Prima del gong del mercato estivo 2025 l'Inter mise a segno uno switch sorprendente: Benjamin Pavard al Marsiglia in prestito con diritto di riscatto e Manuel Akanji all'Inter al suo posto, dal Manchester City, con le stesse modalità. All'epoca permaneva qualche perplessità, perché l'Inter lasciava la strada vecchia per la nuova senza sapere a cosa andasse incontro. Eppure lo svizzero, che aveva rifiutato il Milan per accettare la corte nerazzurra, si è dimostrato rapidamente un punto di riferimento per la squadra di Cristian Chivu, facendo valere lo status acquisito con i Citizens e adattandosi anche al ruolo di centrale della difesa a tre, che inizialmente non lo riguardava. Un'evoluzione tattica che ha fatto le fortune dell'Inter, perché ha dato più spazio a Yann Bisseck a destra e ha permesso ai nerazzurri di alzare il proprio baricentro e mettere in pratica la filosofia dell'allenatore. In poco tempo Akanji ha spazzato via ogni dubbio e fatto dimenticare Pavard, che ad oggi non sembra destinato a rimanere all'OM a causa di un rendimento non all'altezza delle aspettative. Ma questo è un discorso che verrà affrontato a tempo debito.
Ogni volta che gli è stato chiesto, lo svizzero ha sempre mantenuto un ragionevole dubbio sul proprio futuro, perché garanzie di rimanere non ce n'erano. Dopo ieri sera però, con la vittoria dello Scudetto, l'ex City si è assicurato un contratto fino al 2028 con l'Inter in virtù della clausola presente sul proprio contratto di prestito che rendeva obbligatorio i riscatto in caso di vittoria del tricolore. Il classe '95 è dunque il primo acquisto ufficiale della nuova stagione e probabilmente nessuno ai piani alti di Viale della Liberazione sarà contrario al versamento dei 15 milioni pattuiti con il Manchester City circa 8 mesi fa. Con una difesa tutta da ricostruire, a causa della scadenza dei contratti di Matteo Darmian, Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, l'Inter ripartirà nella prossima stagione dalla solidità di Manuel Akanji. In quale posizione, lo deciderà il mercato...
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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