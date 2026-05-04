La festa nerazzurra non si ferma e continua fino a Piazza Duomo, invasa dai tifosi ma arricchita anche dalla tappa dell'Inter campione d'Italia. I protagonisti del tricolore che hanno deciso affacciarsi dalla terrazza all'ombra della Madonnina - come testimoniato dal video di FcInterNews.it - sono il capitano Lautaro Martinez, osannato con cori ad hoc, ma anche Federico Dimarco, Pio Esposito e Marcus Thuram, che si prende la scena con gli immancabili occhiali da sole. Senza dimenticare Nicolò Barella, accolto dalla 'ola' del pubblico e scatenato come capo ultrà. Non manca all'appuntamento neanche il vice presidente Javier Zanetti, in pieno feeling con il popolo interista.  

Da Lautaro a Dimarco: i giocatori dell'Inter festeggiano lo scudetto in piazza Duomo con i tifosi
Sezione: Focus / Data: Lun 04 maggio 2026 alle 03:08 / Fonte: Dall'inviata Egle Patané
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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Stefano Bertocchi
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Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.