Lo Scudetto è stato messo in bacheca, ma la stagione non è ancora finita: ci sono ancora quattro partite e soprattutto una finale di Coppa Italia all'orizzonte prima di completare definitivamente l'opera per l'Inter di Cristian Chivu. E in vista di questi ultimi impegni, la Gazzetta dello Sport aggiorna sulla condizione degli infortunati in vista del doppio confronto con la Lazio: partendo da Lautaro Martinez, entrato ieri nel secondo tempo ma non ancora al meglio delle condizioni; difficilmente il capitano giocherà titolare la prima partita, il suo obiettivo è rientrare a tempo pieno (o quasi) per la finale e poi dedicarsi alla preparazione del Mondiale.

Da valutare invece le condizioni di Hakan Calhanoglu, che come nota si è fermato per un problema al polpaccio alla vigilia della trasferta di Torino: lui vorrebbe essere in campo mercoledì per provare a trascinare i compagni alla conquista della decima Coppa Italia e del double. Ma bisogna attendere e sperare. Chi sarà sicuramente a disposizione di Chivu è Luis Henrique, pienamente recuprerato. Chivu, ovviamente, auspica di scavalcare il prossimo fine settimana senza dover fare i conti con nuove defezioni.