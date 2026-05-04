Accolto da un nutrito gruppo di tifosi, il pullman dell'Inter è arrivato allo Sheraton Hotel San Siro, albergo noto per essere la sede abituale del calciomercato. I nerazzurri ripetono pertanto il rituale di due anni fa, quando la struttura di Via Caldera ospitò la festa della seconda stella, celebrando qui anche la conquista del ventunesimo Scudetto. Accompagnati dalle famiglie, Lautaro Martinez e compagni rimarranno nell'albergo per passare questa grande serata di festa. A differenza di quanto trapelato inizialmente, DAZN spiega come alcuni giocatori potrebbero in forma assolutamente privata sganciarsi dall'evento dello Sheraton per raggiungere Piazza Duomo dove è in corso la festa dei tifosi. L'annuncio via Instagram di Federico Dimarco è eloquente: "Ci vediamo in Piazza Duomo".

Sempre da DAZN arriva un aggiornamento anche sul percorso del pullman scoperto che il 17 maggio sfilerà per le strade di Milano per il bagno di folla finale con il trofeo dello Scudetto: difficile che si parta da San Siro come due anni fa, visti i problemi affrontati nel percorso con un cammino durato praticamente per otto ore. L'idea è quella di far partire la sfilata dalla sede di Viale della Liberazione.