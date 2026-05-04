Come testimoniato da FcInternews.it, Mario Giuffredi, procuratore di Francesco Pio Esposito, ieri sera era presente allo stadio San Siro per celebrare il più grande traguardo raggiunto dal proprio assistito in carriera: lo scudetto con la maglia dell'Inter, squadra della sua vita. Oggi, l'agente ha scritto un messaggio in cui si è complimentato anche pubblicamente con l'attaccante classe 2005 nerazzurro, fresco campione d'Italia: "Ho accompagnato Pio Esposito nel suo percorso da quando giocava nella Primavera dell'Inter, sono felice di aver condiviso con lui il percorso verso il suo sogno: vincere all'Inter lo scudetto al suo primo anno in serie A - si legge sulla pagina Instagram dell'agenzia Marat Football Management -. La forza di Francesco Pio é nelle qualità umane oltre che quelle da calciatore. Un ragazzo che a soli vent'anni ha raggiunto un traguardo importantissimo ma la sua vittoria piú grande é l'umiltà e la capacità di tenere i piedi per terra in ogni occasione".