Domenica scorsa, in occasione di Torino-Inter 2-2, il contatore dei gol di Marcus Thuram è salito a quota 12 in questo campionato. Un dato che lo pone alle spalle del compagno di squadra, Lautaro Martinez, nella classifica cannonieri del torneo e alle spalle del solo Donyell Malen, in compagnia di Nikola Krstovic, come secondo miglior marcatore dell'anno solare 2026 in Serie A con otto realizzazioni (l'olandese della Roma è a 11, a +3).

In termini generali, quella in corso è la seconda miglior annata dell'attaccante francese in termini di marcature in tutte le competizioni (17): il suo record è di 18, stabilito sempre con la maglia nerazzurra nel 2024/25.