Domenica scorsa, in occasione di Torino-Inter 2-2, il contatore dei gol di Marcus Thuram è salito a quota 12 in questo campionato. Un dato che lo pone alle spalle del compagno di squadra, Lautaro Martinez, nella classifica cannonieri del torneo e alle spalle del solo Donyell Malen, in compagnia di Nikola Krstovic, come secondo miglior marcatore dell'anno solare 2026 in Serie A con otto realizzazioni (l'olandese della Roma è a 11, a +3).
In termini generali, quella in corso è la seconda miglior annata dell'attaccante francese in termini di marcature in tutte le competizioni (17): il suo record è di 18, stabilito sempre con la maglia nerazzurra nel 2024/25.
Sezione: Copertina / Data: Dom 03 maggio 2026 alle 14:15
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
Altre notizie - Copertina
Altre notizie
Domenica 03 mag
- 17:28 Primavera 1, ancora di salvezza per l'Inter U20: Atalanta ko in casa
- 17:13 Inter-Parma, Repice si scalda: "Notte che può restare scolpita nella pietra"
- 16:59 Milan, tutto storto: 2 gol subiti e Tomori espulso, giornata nera col Sassuolo
- 16:45 Inter-Parma, servizio speciale di ATM: M1 e M5 chiudono più tardi
- 16:30 Calligaris: "Da piccolo volevo diventare come Julio Cesar, era fantastico"
- 16:15 Stroppa, all. Venezia: "Stankovic in un grande club? Mi faccia un bonifico"
- 16:00 Pareggio per l'Inter U23 nel test col Ravenna: Zuberek replica a Tenkorang
- 15:45 I tifosi pronti a invadere Milano per la festa: sarà rafforzato servizio d'ordine
- 15:30 Pazzini: "Inter-Parma, Thuram può essere l'uomo decisivo"
- 15:15 Gasperini: "Nelle Coppe uno dei peggiori momenti per il calcio italiano"
- 15:00 Milan, Tare: "Koné potrebbe essere uomo mercato per il Sassuolo"
- 14:46 Sassuolo, Carnevali: "Koné? Non ho parlato né col Milan né con l'Inter"
- 14:35 Serie A, vietato segnare: terzo 0-0 di fila, Bologna e Cagliari non si fanno male
- 14:15 Bomber in Serie A nel 2026: Thuram insegue Malen e un altro record
- 14:00 Minotti: "Chivu? Pensavo fosse un azzardo, la dirigenza ci ha visto lungo"
- 13:45 Inter, scudetto quasi cucito: la foto di Calhanoglu prima del Parma
- 13:30 Parma, quattro risultati utili consecutivi. E non prende gol da 210'
- 13:00 Inter Women, Tomaselli: "Vestire la maglia nerazzurra significa tantissimo"
- 12:45 Avv. Grassani: "Arbitri-Inter? Non ci sono prove certe di illecito o di reato"
- 12:30 Zenga: "L'Inter è la mia vita, lo è sempre stata e sempre lo sarà"
- 12:15 GdS - Sommer, ultime battute con l’Inter: a giugno sarà addio
- 12:00 CdS - Audio Inter-Roma, la Procura di Milano sospetta tagli artificiosi
- 11:45 CdS - Arbitri, Inter infastidita ma anche tranquilla: la posizione del club
- 11:30 Repubblica - Arbitri, altri sei esposti. Accertamenti della Procura su Ndicka-Bisseck
- 11:15 TS - Festa del 21esimo nelle mani di Thuram: Chivu affida l'Inter al Tikus
- 11:00 GdS - Inter-Parma, San Siro verso il sold-out: incasso previsto sui 5 mln
- 10:45 Corsera - Rocchi-Gervasoni: il gip aveva già bloccato le intercettazioni
- 10:30 Bastoni: "L'Inter è importante nella mia vita. Vorrei l’energia di Barella, Chivu uno di noi"
- 10:15 GdS - Caso Rocchi, il punto dopo l'audio in cui si cita Schenone dell'Inter
- 10:00 CdS - Lautaro torna per lo scudetto. Ma parte dalla panchina
- 09:45 GdS - Nessuna festa ufficiale post-Parma: prima la matematica
- 09:30 GdS - Ai cinque 'novellini' rispondono cinque veterani tri-scudettati
- 09:15 GdS - Il primo scudetto non si scorda mai. In nerazzurro e in assoluto
- 09:00 GdS - Inter, un punto per il punto sul 21esimo. Lautaro vuole esserci
- 08:45 CdS - La notte è arrivata. Un trionfo meritato, inatteso e merito di Chivu
- 08:30 CdS - Bastoni pronto a riprendersi il suo posto e il terzo scudetto con l'Inter
- 08:14 Preview Inter-Parma - Chivu ritrova Bastoni e Lautaro: entrambi subito titolari?
- 00:00 Sì, deve essere soltanto l'inizio
Sabato 02 mag
- 23:45 Bugeja: "Volevamo di più, non è un segreto. Felice per il derby"
- 23:30 Piovani: "Derby e 2° posto, stagione straordinaria nonostante le difficoltà"
- 23:15 Parma, due anni fa il ritorno in A. Ora a San Siro senza pressioni
- 23:00 Coppa Italia, in vendita i biglietti per la finale: la nota della Lazio
- 22:45 Serie A, l'Atalanta non sa più vincere: 0-0 col Genoa, Champions lontana
- 22:30 Napoli, Conte: "Più in alto arriviamo e più lustro darà allo Scudetto dell'Inter"
- 22:15 Condò: "Felice che l'Inter non vinca lo Scudetto in poltrona"
- 22:00 Sky - Inchiesta arbitri, in settimana attese le audizioni di altri due indagati
- 21:45 Orlandini: "Vincere lo scudetto non è facile. Bravo Chivu, titolo meritato"
- 21:30 Mirri, pres. Palermo: "Ai palermitani che tifano Inter e rosanero io dico..."
- 21:15 Napoli, Conte: "Abbiamo fatto un passo in avanti per un posto più in alto in classifica"
- 21:00 Serie A, al via la vendita dei biglietti per Lazio-Inter: la nota dei biancocelesti
- 20:45 L’Inter Women vince il derby contro il Milan: decide Bugeja. Roma campione d’Italia
- 20:30 COMO-NAPOLI 0-0, l'INTER può VINCERE lo SCUDETTO a SAN SIRO: COSA MANCA. VIGILIA carica di EMOZIONE
- 20:15 Romano: "Inter, Roma e Napoli sulle tracce di Alajbegovic, i Friedkin provano l'affondo"
- 20:00 Como-Napoli a reti bianche. L'Inter potrà festeggiare solo dopo la gara col Parma
- 19:45 GdS - Magic moment Akanji: Scudetto, riscatto e rinnovo fino al 2028
- 19:30 Parma, i convocati di Cuesta per l'Inter: out Cremaschi e Frigan
- 19:15 Massolin leader tecnico: altra ottima prova in Modena-Reggiana
- 19:00 Lazio Women, Grassadonia: "Abbiamo discusso della partita sbagliata contro l'Inter"
- 18:45 Zoff: "Scudetto all'Inter? Per il Napoli tanti infortuni e problemi, però..."
- 18:30 Zola: "Benissimo le seconde squadre. Meglio se ci fossero più italiani"
- 18:15 Colonnese: "In questo momento vedo Kean più pronto di Pio Esposito"
- 18:00 Primavera - Gli Up&Down di Inter-Bologna: Mosconi ci prova, Zouin disconnesso
- 17:55 videoCarbone: "Sconfitta meritatissima, reazione tardiva. Playoff? Crediamoci"
- 17:45 Autoinvitati ad una festa che si vuole 'sporcare'. Ma Chivu è in modalità Joker: 'Why so serious?'
- 17:30 Alle 18.30 il derby al femminile tra Inter e Milan: le formazioni ufficiali
- 17:15 Nunziatini racconta Chivu: "Ecco cosa ci disse sulla semifinale Champions"
- 17:00 L'Udinese batte 2-0 il Torino: decidono le reti di Ehizibue e Kristensen
- 16:45 Il Villarreal torna in Champions: Buchanan partecipa alla manita al Levante
- 16:35 Primavera - Una brutta Inter perde in casa con il Bologna 1-2 e si allontana dai playoff
- 16:30 Spalletti e il caos arbitri: "Non so cosa sia successo. Adesso serve ordine"