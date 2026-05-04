Un'immagine forte ed eloquente, con un rimando importante. Marcus Thuram, uno dei mattatori della festa Scudetto dell'Inter durante e dopo la partita, si è fatto immortalare in una posa che ricorda quella celebre di Kobe Bryant, la stella della pallacanestro NBA scomparsa tragicamente il 26 gennaio 2020. Il francese, con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, si è messo nella stessa posa che Kobe assunse il 15 giugno 2001, quando i Lakers superarono i Philadelphia 76ers in gara 5 della finale del campionato a stelle e strisce, conquistando il secondo titolo consecutivo. Oltre alla foto, anche ciò che scrive Tikus è da rimarcare: "Lo scudetto è tornato a casa. Non ci lasciare mai più".