"Risultato frustrante, abbiamo mancato i tre punti". Questo il commento, riportato dai canali ufficiali rossoneri, dalla coach del Milan Femminile Suzanne Bakker dopo la sconfitta nel derby contro l'Inter. Bakker che comunque prova a vedere il lato positivo della prova dell'Arena Civica: "Sono comunque orgogliosa per come la squadra ha lottato fino alla fine, dando tutto. Nelle ultime cinque partite abbiamo concesso un solo gol, quello di Haley Bugeja: siamo migliorate molto rispetto a inizio stagione, ma per vincere le partite devi segnare. Non ci manca il creare opportunità, ma il finalizzarle. Sono comunque orgogliosa di come questa squadra lavori ogni giorno duramente, ci manca lo step finale".