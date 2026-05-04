L'Inter non fa neanche in tempo a conquistare matematicamente lo Scudetto, scucendolo di fatto dalla maglia del Napoli che un anno prima aveva fatto altrettanto con quella nerazzurra, che proprio da sotto al Vesuvio arriva il guanto di sfida.

Se infatti la società partenopea si è limutata sportivamente a fare i complimanti ai nuovi campioni d'Italia, il nipote di Aurelio De Laurentiis, John, attraverso i social riaccende la battaglia: "Ce lo riprenderemo", aggiungendo "Non vivrete mai la nostra gioia e non sarete mai come noi".

Sezione: News / Data: Lun 04 maggio 2026 alle 17:49
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.