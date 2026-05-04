Se sul campo è solo gioia per l'Inter, fresca vincitrice dello Scudetto numero 21 della propria storia, l'indagine sul sistema arbitrale italiano prosegue. Ne parla oggi, come al solito, Repubblica, che evidenzia come gli inquirenti cercheranno di fare chiarezza sulla posizione nell'inchiesta di Giorgio Schenone, club referee manager dell'Inter. Secondo il PM Maurizio Ascione, che si focalizza sull'intercettazione in cui Gianluca Rocchi dice testualmente "Non lo vogliono più vedere" riferendosi probabilmente a Daniele Doveri, ci sarebbe una pressione, diretta o indiretta, sulla scelta del direttore di gara, inviso al club nerazzurro. Al contempo, varrebbe la stessa logica per quanto concerne Andrea Colombo, più gradito.

Da chiarire in quale veste, se come teste o indagato, Schenone verrà dunque convocato nei prossimi giorni in Procura, così come saranno ascoltati club referee manager di altre società, soprattutto quelli con trascorsi da arbitro (quindi Lazio, Juventus e Parma). Al contempo, nelle intercettazioni emerge che Rocchi era in contatto con altri dirigenti di società di Serie A, contatti che da regolamente non potrebbe avere.

Sezione: Copertina / Data: Lun 04 maggio 2026 alle 10:55
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
vedi letture
Fabio Costantino
autore
Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.