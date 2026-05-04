Nel momento più complicato, in assenza del capitano, ha preso per mano l'Inter e a suon di gol, compreso il primo al Parma, l'ha portata verso la matematica vittoria dello Scudetto. Marcus Thuram continua a confermarsi un leader della squadra e parla così a fine gara ai microfoni di Sportmediaset:

Gli occhiali dove li hai messi? Ormai sono il simbolo dello Scudetto dell'Inter.

"Sì, dopo il ventesimo ho visto la gente in giro con i miei stessi occhiali, speriamo accada di nuovo".

Li puoi rimettere se vuoi.

"No, li hanno già visti in campo, lo sanno tutti gli interisti che è il tempo degli occhiali".

Com'è questo Scudetto? Rispetto al 20esimo nasce dalla fatica e forse è speciale per questa ragione.

"Il ventesimo era speciale ma lo è anche questo dopo quanto accaduto la scorsa stagione. Abbiamo sofferto, abbiamo visto gli altri vincere e ci ha dato rabbia e fame per vincere questo Scudetto".

Hai sentito il senso di responsabilità quando Lautaro si è infortunato?

"No no,penso che tutti i giocatori dell'Inter debbano avere questa responsabilità di aiutare il gruppo. A volte tocca a me, a volte ad altri. Ma penso che i 24-25 giocatori dell'Inter abbiano questa responsabilità perché indossano questa maglia".

L'allenatore ha fatto qualcosa di straordinario per voi.

"Ci ha dato fiducia, il coraggio di affrontare le battaglie, ci ha fatto capire che giocare per l'Inter è una responsabilità che lui conosceva benissimo".

Vi ha dato qualcosa anche emotivamente, dicendovi di sorridere più spesso?

"Sì, forse ad altri giocatori perché a me non serve dire di sorridere (ride, ndr). Ma è vero che ha portato questa gioia nel gruppo".

Ora c'è la Coppa Italia. Volete fare il bis?

"Se andiamo in finale è per vincere".