"Questa partita ci lascia l'amaro in bocca perché volevamo vincere, ovviamente conoscendo le difficoltà che avremmo affrontato contro la squadra migliore del campinato. C'era una bellissima atmsofera allo stadio. Ci è mancato qualcosa negli ultimi metri, ma sono orgoglioso dei ragazzi perché hanno dato l'anima". Così Adrian Bernabé, parlando in conferenza stampa, dopo il 2-0 che ha consegnato il 21esimo scudetto all'Inter.

Novità sul tuo contratto.

"Sto pensando a finire bene la stagione".

Hai messo tanta qualità.

"Quando giochiamo bassi, diventa più difficile mettere qualità. Però è normale sporcarsi le mani soprattutto in partite come questa, mi adatto alla situazione".

Cosa ti ha dato Cuesta?

"Tante cose, il mio rapporto è stato subito buono con lui. Ci sono stati cambiamenti a inizio stagione, abbiamo fatto un po' di fatica, ma il mister ci ha fatto sentire bene".