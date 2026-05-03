"Questa partita ci lascia l'amaro in bocca perché volevamo vincere, ovviamente conoscendo le difficoltà che avremmo affrontato contro la squadra migliore del campinato. C'era una bellissima atmsofera allo stadio. Ci è mancato qualcosa negli ultimi metri, ma sono orgoglioso dei ragazzi perché hanno dato l'anima". Così Adrian Bernabé, parlando in conferenza stampa, dopo il 2-0 che ha consegnato il 21esimo scudetto all'Inter. 

Novità sul tuo contratto. 
"Sto pensando a finire bene la stagione". 

Hai messo tanta qualità.
"Quando giochiamo bassi, diventa più difficile mettere qualità. Però è normale sporcarsi le mani soprattutto in partite come questa, mi adatto alla situazione". 

Cosa ti ha dato Cuesta?
"Tante cose, il mio rapporto è stato subito buono con lui. Ci sono stati cambiamenti a inizio stagione, abbiamo fatto un po' di fatica, ma il mister ci ha fatto sentire bene". 

Sezione: L'avversario / Data: Dom 03 maggio 2026 alle 23:38 / Fonte: dall'inviato a San Siro
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.