Il Parma non vuole fare da semplice sparring partner questa sera a San Siro dove tutto sembra già apparecchiato per la festa Scudetto dell’Inter. Federico Cherubini, amministratore delegato del club emiliano, arriva ai microfoni di DAZN spiegando come la squadra crociata ha preparato questa serata comunque particolare:
Ci dici due cose su Chivu e su quello che ha fatto all’Inter?
“Credo che bisogna avere una dose di coraggio, specie coi giovani. La nostra realtà può permettere sfide come quelle di Cristian e di Carlos Cuesta, in altre situazioni può essere più difficile mentre per noi, andando avanti sulla linea che piace alla proprietà, penso sia giusto. Abbiamo giovani in società e come allenatori”.
Ma te lo aspettavi così vincente?
“Noi siamo qui grazie al suo lavoro che ci ha permesso con quel finale difficilissimo di salvarci l’anno scorso e credo lui sia qui per la nostra scelta. È una sera di festa, speriamo con grande rispetto di rinviare un po’ la loro festa perché per noi è importante dare risposte in partite così importanti”.
Dobbiamo aspettarci un’evoluzione del Parma partendo da questa stagione?
“Si parla molto della nostra gioventù ma mi piace sottolineare il lavoro di chi è qui da qualche anno o chi è meno giovane. Cerchiamo di trovare il giusto mix, l’obiettivo è trovare l’equilibrio per consolidare i risultati e alzare le nostre aspettative”.
Cosa hai appreso da Marotta e cosa porti nella sua esperienza a Parma?
“Ho avuto la fortuna di lavorare al fianco di Marotta, in assoluto il dirigente di riferimento per la mia generazione insieme a Galliani, nel percorso alla Juventus. Ho cercato di prendere da lui come dalle altre persone con le quali ho condiviso quel percorso”.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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