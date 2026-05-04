Intervistato da ESPN, il vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti, che ieri sera si è goduto l’amore del calore dell’Inter anche da Piazza Duomo, ha parlato con orgoglio di capitan Lautaro. Il Toro Martinez ha conquistato ieri sera l'ottavo titolo, il terzo scudetto, con la sua Beneamata, conquistandolo in casa dopo 37 anni. “Sono felice per il titolo che abbiamo ottenuto, siamo venuti da un colpo duro l'anno scorso con la Champions. Penso che Chivu abbia fatto un lavoro pazzesco. Il successo è il risultato del lavoro che si può fare in un club come l'Inter. Ogni progetto richiede tempo, abbiamo vinto tre campionati con tre allenatori diversi, questo perché c'è una buona base".

Lautaro sempre più importante:

“Lo abbiamo intuito già quando siamo andati a prenderlo giovane al Racing. Ha il senso di appartenenza di cui ha bisogno un capitano di un club come l'Inter. Speriamo che rimanga nel club, lo vedo concentrato e molto felice".