"Dov'è Lauti?" incalza Marcus Thuram nella live fatta su Instagram con Hakan Calhanoglu come da tradizione il giorno dopo la notte di Piazza Duomo. "Non lo so. Fuori con i suoi cani, no?" ha prontamente replicato Hakan con tanto di sorriso sornione sulle labbra. "No, dai, dai, dai. No. No, no, no. Dai, dai, dai. Ha un cane davvero?" ha detto il Tikus rimembrando la famosa battuta di due anni fa diventata virale sul cane di Lautaro che, a detta dei nerazzurri all'indomani del 20esimo scudetto vinto in casa del Milan porterebbe il nome di un giocatore dell'altra milanese. Siparietto confezionato dunque tra Marcus e Hakan, che tra il riso e il tentativo di ritrovare serietà spiega al compagno: "Ma sì, lui ha un cane. Bro, I'm serious, he has a dog - aggiunge poi in inglese lingua in cui poi aggiunge "fratello, fratello non sto intendendo quella cosa lì, andiamo...!".

"Non so, non so, bro... Perché sai? Cani, lauti, cani… Non so, non so..." replica Marcus ancora ridendo. "Sta facendo una passeggiata con i suoi cani? Dove? In campo, a San Siro? Insomma... Pensavo che fosse… Perché sai? A volte fa anche la passeggiata con i cani a San Siro la domenica" ha concluso il Tikus con tanto di sfottò agli avversari.