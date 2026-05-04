Fa festa per il ventunesimo Scudetto dell'Inter anche il presidente della FIFA Gianni Infantino, che non ha mai fatto mistero del suo tifo per i nerazzurri. Il numero uno del calcio mondiale, dal proprio profilo Instagram, si congratula con la squadra di Cristian Chivu postando una foto dei festeggiamenti in Piazza Duomo che hanno illuminato la notte di Milano e il claim 'Amala', simbolo del popolo interista.