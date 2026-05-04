L'Inter è campione d'Italia per la 21esima volta della sua storia e i tifosi nerazzurri sono in delirio. Una testimonianza arriva anche all'esterno di San Siro, dove parte dei supporter nerazzurri hanno preso d'assalto la macchina di Danilo D'Ambrosio, alla guida accanto alla moglie Enza De Cristofaro per provare a strappare qualche foto nel giorno del 21esimo tricolore. Di seguito il video girato dalla nostra inviata. 

Sezione: Web Tv / Data: Lun 04 maggio 2026 alle 00:43 / Fonte: Dall'inviata Egle Patané
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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Stefano Bertocchi
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Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.