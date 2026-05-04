L'Inter è campione d'Italia per la 21esima volta della sua storia e i tifosi nerazzurri sono in delirio. Una testimonianza arriva anche all'esterno di San Siro, dove parte dei supporter nerazzurri hanno preso d'assalto la macchina di Danilo D'Ambrosio, alla guida accanto alla moglie Enza De Cristofaro per provare a strappare qualche foto nel giorno del 21esimo tricolore. Di seguito il video girato dalla nostra inviata.

Inter in festa, i tifosi all'assalto di Danilone D'Ambrosio fuori da San Siro pic.twitter.com/WVhIqblly1 — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) May 3, 2026