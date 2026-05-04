Se sponda nerazzurra continuano a smentire che l'Inter sia disposta a privarsi di Alessandro Bastoni, in Spagna prosegue la campagna mediatica per portare il difensore italiano al Barcellona. Anche se la convinzione di qualche giorno fa sta lasciando il terreno a un'amara constatazione. Ovviamente come al solito Sport dedica spazio all'argomento, ricordando che Bastoni avrebbe chiasto di aspettare la conquista dello Scudetto prima di affrontare ogni discorso circa il suo trasferimento. Ebbene, lo Scudetto è arrivato ieri e il Barça attende le mosse che potrebbero essere decisive per arrivare a completare l'operazione. Al contempo, in casa blaugrana sono delusi dal fatto che il diretto interessato e il suo entourage non stiano spingendo per abbassare il prezzo chiesto dall'Inter (intorno ai 70 milioni di euro), perché contavano molto sul suo appoggio e non c'è la volontà di un investimento così oneroso. Pur essendo Bastoni ancora una priorità di mercato.
Ora il Barcellona lancerà la propria offensiva per il classe '99, ma visti i costi in ballo non perde di vista altre opzioni. La prima porta a Cristian Romero del Tottenham, ma prima si cercherà di convincere l'Inter ad abbassare le proprie pretese, magari inserendo una contropartita. Il tempo delle trattative ufficiali sta per iniziare, anche se in Viale della Liberazione non c'è molta voglia di affrontare questo discorso.
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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