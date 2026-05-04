"Questo vale di più. Non sono mai stato solo. Attraverso ogni cosa ho sentito il supporto. 21esimo Scudetto, insieme". Questi i messaggi che Alessandro Bastoni ha voluto condividere attravesrso i propri canali social dopo la vittoria dello Scudetto ieri sera al Meazza, grazie al 2-0 contro il Parma. Il difensore di Casalmaggiore ha vissuto una seconda parte di stagione delicata, al centro di polemiche e di una gogna mediatica ignobile per un episodio di campo (il famoso secondo giallo provocato ai danni di Pierre Kalulu di cui si è parlato fin troppo), condannabile ma sempre di campo.

Però ha trovato nell'Inter, nei compagni, nello staff, nella dirigenza e nei tifosi uno scudo protettivo invalicabile che lo ha aiutato a superare anche i momenti personali peggiori. E con questo messaggio, corredato da tante foto di gruppo, dopo la festa, ha voluto sottolinearlo.