E' Federico Dimarco, secondo Nicola Ventola, l'MVP assoluto del campionato dell'Inter, chiuso trionfalmente ieri con la vittoria dello scudetto con tre giornate d'anticipo: "I numeri sono pazzeschi: 18 assist sono tanti e sono arrivati tutti con una qualità incredibile. Ieri ero allo stadio e non ha sbagliato mai un cross, anche Dumfries poteva fare gol grazie ai suoi passaggi decisivi - le parole dell'ex attaccante durante 'Viva el Futbol' a proposito di Inter-Parma -. Questo ragazzo sta bene fisicamente, ha fatto meno errori in fase difensiva rispetto all'anno scorso. Ha segnato anche parecchio. Dimarco è stato fondamentale, non potevo non citare lui".