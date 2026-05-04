E' Federico Dimarco, secondo Nicola Ventola, l'MVP assoluto del campionato dell'Inter, chiuso trionfalmente ieri con la vittoria dello scudetto con tre giornate d'anticipo: "I numeri sono pazzeschi: 18 assist sono tanti e sono arrivati tutti con una qualità incredibile. Ieri ero allo stadio e non ha sbagliato mai un cross, anche Dumfries poteva fare gol grazie ai suoi passaggi decisivi - le parole dell'ex attaccante durante 'Viva el Futbol' a proposito di Inter-Parma -. Questo ragazzo sta bene fisicamente, ha fatto meno errori in fase difensiva rispetto all'anno scorso. Ha segnato anche parecchio. Dimarco è stato fondamentale, non potevo non citare lui".
Sezione: News / Data: Lun 04 maggio 2026 alle 23:30
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
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