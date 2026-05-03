È Mateo Pellegrino il giocatore del Parma che si presenta ai microfoni di DAZN per parlare a pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida contro l’Inter:

Anche per voi comunque è una bella serata da vivere.

“Sì, è sempre bello giocare in questo stadio, con quest’atmosfera. Loro si giocano tanto ma noi vogliamo fare più punti possibile. È una bella opportunità”.

Che campionato è stato per te?

“A livello personale sono contento di quello che ho fatto, certo che poi si può fare di più. Voglio migliorare ogni giorno. Come squadra abbiamo raggiunto il nostro obiettivo e ora vogliamo migliorare”.

Vuoi fare bella figura davanti a Lautaro?

“Certo, lo guardavo quando ero piccolo e ora gioco contro di lui. È bello, sono belle sensazioni per quello che ho raggiunto, essere arrivato in Serie A a giocare contro di lui. È molto bello”..