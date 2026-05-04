Lo Scudetto è tornato al proprio posto. Marco Materazzi, quando c'è da difendere e celebrare l'Inter, è sempre in prima fila. Ieri sera a maggior ragione, perché oltre a godere per il 21esimo tricolore conquistato dai nerazzurri, la gioia è doppia perché a guidare la squadra è stato uno dei suoi compagni sul rettangolo di gioco, con il quale ha condiviso tantissime gioie e soprattutto lo storico Triplete: Cristian Chivu.

E per esaltare questa vittoria, Matrix ha pubblicato sui social la foto di qualche anno fa che lo ritrae assieme a Dejan Stankovic e proprio Chivu, in un momento di festeggiamento post vittoria. "È tornato al proprio posto", con l'emoticon di una coppa, è il messaggio che accompagna l'immagine. Perché non serve aggiungere altro.

Sezione: News / Data: Lun 04 maggio 2026 alle 13:00
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
vedi letture
Fabio Costantino
autore
Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.