Lo Scudetto è tornato al proprio posto. Marco Materazzi, quando c'è da difendere e celebrare l'Inter, è sempre in prima fila. Ieri sera a maggior ragione, perché oltre a godere per il 21esimo tricolore conquistato dai nerazzurri, la gioia è doppia perché a guidare la squadra è stato uno dei suoi compagni sul rettangolo di gioco, con il quale ha condiviso tantissime gioie e soprattutto lo storico Triplete: Cristian Chivu.

E per esaltare questa vittoria, Matrix ha pubblicato sui social la foto di qualche anno fa che lo ritrae assieme a Dejan Stankovic e proprio Chivu, in un momento di festeggiamento post vittoria. "È tornato al proprio posto", con l'emoticon di una coppa, è il messaggio che accompagna l'immagine. Perché non serve aggiungere altro.