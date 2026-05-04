Guillermo Ochoa, ex portiere della Salernitana, è stato intervistato da Tudn Mexico, ripercorrendo l'esperienza in Serie A e anche soprattutto la situazione contro le big: "A Salerno ho vissuto una delle esperienze migliori della mia vita. Mi ha incantato vivere in Italia e vedere la passione della gente per il calcio, per loro è una religione. Io sono cresciuto guardando la Serie A, il fine settimana è complicato perché giochi contro squadre di valore come la Lazio, la Roma, il Napoli, la Juventus, l’Inter e la Fiorentina".

Sezione: News / Data: Lun 04 maggio 2026 alle 20:15
Autore: Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione