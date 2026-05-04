Guillermo Ochoa, ex portiere della Salernitana, è stato intervistato da Tudn Mexico, ripercorrendo l'esperienza in Serie A e anche soprattutto la situazione contro le big: "A Salerno ho vissuto una delle esperienze migliori della mia vita. Mi ha incantato vivere in Italia e vedere la passione della gente per il calcio, per loro è una religione. Io sono cresciuto guardando la Serie A, il fine settimana è complicato perché giochi contro squadre di valore come la Lazio, la Roma, il Napoli, la Juventus, l’Inter e la Fiorentina".