Dopo l'analisi offerta nel corso dell'ultima puntata de 'La Domenica Sportiva', Lele Adani esprime il suo pensiero sullo Scudetto dell'Inter anche in uno spazio editoriale per l'edizione online del Corriere della Sera. Partendo dallo spettacolo offerto martedì scorso da Paris Saint-Germain e Bayern Monaco in Champions League, spiega come l’Inter abbia meritato di vincere il campionato "perché ha sempre giocato per vincere. Con un atteggiamento votato a questo credo, anche quando poi ha perso, vedi la sconfitta con l’Udinese in casa, con la Juve a Torino, nei due derby, a Napoli. Puoi perdere, contro squadre che hanno valori tecnici importanti, e infatti ti sono appena dietro in classifica, ma giocando per vincere, sempre, consolidi una mentalità che ti accompagna anche nel resto del campionato. La bravura è di tutta la squadra, di come pressa, dell’intensità che ci mette, accettando anche duelli senza coperture. La cosa più importante è essere propositivi. Sono finiti i tempi delle migliori difese che vincono i campionati". Particolari meriti per l'innesto di Manuel Akanji: "Lo svizzero non ha paura di giocare la palla né di accettare l’uno contro uno senza copertura perché viene da un calcio di livello top dove queste sono richieste standard. Giocando, senza problemi, da perno o terzo di difesa in un sistema, il 3-5-2, che nessuno in Italia interpreta in maniera, appunto, così offensiva come l’Inter: lo testimoniano anche i 18 assist di Federico Dimarco, decisivi ancora di più vista la prolungata assenza di Denzel Dumfries".
In vista del futuro, secondo Adani l'Inter proverà a inserire in rosa esterni creativi "ma sempre nell’ottica di rafforzare lo spirito offensivo che, in più, nella produzione di calcio abbassa così tanto l’avversario guadagnando quel minimo di libertà in più nel tiro o nella giocata decisiva dalla distanza.. La squadra di Chivu non solo fa tanti gol (siamo a 82, 25-30 in più delle rivali) ma crea tanto e continuamente anche se ha dovuto rinunciare per diverse gare alla miglior coppia della A, Lautaro Martinez-Marcus Thuram, che nei loro alternanti momenti top hanno comunque inciso parecchio. È l’idea di vivere un calcio da protagonista, come dice il suo allenatore, che ha portato l’Inter al sostanziale dominio del campionato, ed è la base da cui ripartire per tornare protagonisti in Champions, la vera pagina nera dei nerazzurri in questa stagione. Lì, in Europa, chi «gestisce» saluta, e vale ancora di più la frase-monito di Pep Guardiola: 'Non c’è niente di più pericoloso di non rischiare'".
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 15:53 Gianfelice Facchetti: "Mio padre avrebbe apprezzato le doti di Chivu"
- 15:42 Bookies - L'Inter punta la doppietta nel 2027: nerazzurri favoriti in quota
- 15:30 MD - Bastoni continua ad aspettare il Barça. Che però ha altre priorità
- 15:19 Scudetto Inter, da oggi sul tetto della sede compare la scritta 'Campioni'
- 15:09 Cattelan: "Questo è uno dei miei Scudetti preferiti, ecco il motivo"
- 15:00 GRAZIE MISTER CHIVU! FcInterNews rende omaggio all'artefice del 21° SCUDETTO: i MESSAGGI più BELLI
- 14:52 Condò: "Due finali di Champions risultato anche superiore agli Scudetti"
- 14:42 La Curva Nord della Lazio: "Sabato noi e gli ultras Inter fuori dallo stadio"
- 14:33 Adani: "L'Inter merita lo Scudetto perché ha giocato sempre per vincere"
- 14:22 Inter tricolore, festeggia anche il presidente della FIFA Infantino: "Amala"
- 14:13 Bonolis: "Dopo Monaco la squadra poteva sprofondare. Chivu brava persona"
- 14:03 Cambiaso: "Inter squadra killer, è la differenza tra chi vince e chi deve lottare"
- 13:50 Parma, Cuesta: "Giusta la felicità interista. Ma volevamo essere felici noi"
- 13:40 Vieri: "Chivu, bravi Marotta e Ausilio. In Coppa Italia sarà un'Inter affamata"
- 13:31 Ranocchia: "Il primo mattoncino con Spalletti, Chivu la figura giusta per proseguire"
- 13:20 Angolo Tattico di Inter-Parma - Akanji imposta, Strefezza sfugge ai radar
- 13:11 Inter, lo Scudetto vale 20 milioni. Ma è la base per molti altri
- 13:00 Materazzi celebra lo Scudetto: "È tornato al proprio posto"
- 12:58 Sport - Barcellona deluso da Bastoni: sperava nella sponda
- 12:50 Il Podcast di FcIN - Inter-Parma 2-0, l'analisi di Andrea Bosio: campioni d'Italia!
- 12:40 Lazio-Inter di Serie A, più interisti che laziali sugli spalti? E per la finale...
- 12:29 Dimarco e la cabeza: "Per qualcuno era game over, per noi una nuova partita"
- 12:19 Ausilio chiude la porta: "Bastoni capitale dell'Inter, vogliamo tenercelo stretto"
- 12:10 Marcus Thuram come Kobe Bryant: "Lo Scudetto è tornato a casa"
- 12:05 FcInterNews festeggia il 21esimo scudetto con Tacchettee: scopri la collezione dedicata
- 12:00 videoINTER, TE LO MERITI TUTTO! Lo SCUDETTO più inatteso: il MOMENTO della SVOLTA e il GOL del TITOLO
- 11:50 Tronchetti Provera: "Chivu due volte bravo. Arbitri? Nessun timore"
- 11:40 GdS - Verso il doppio Lazio-Inter: Luis Henrique ok, Lautaro non del tutto
- 11:30 Pagelle TS - In tre si meritano 10. Sommer "umano", Zielinski spicca il volo
- 11:16 Altobelli: "Mai avuto un compagno come Dimarco. Statua a Marotta e Ausilio"
- 11:10 Bastoni a cuore aperto: "Non sono mai stato solo. Questo Scudetto vale di più"
- 11:02 Bergomi: "Chivu ti entra nel cuore. Con la Roma si è capito che..."
- 10:55 Repubblica - Giorgio Schenone ascoltato nei prossimi giorni in Procura
- 10:48 Lautaro: "Finché potrò darò sempre il massimo per questa maglia"
- 10:34 Thuram: "Ora la Coppa Italia. Se andiamo in finale è per vincere"
- 10:20 Zanetti: "Chivu un fratello, il segreto è stato la cultura del lavoro"
- 10:12 Ancora Marotta: "Ci servono innesti italiani nuovi. Fabregas? Faccio chiarezza"
- 10:06 Ausilio: "Sul mercato faremo qualcosa, bisogna investire per migliorare"
- 09:52 Marotta: "Scelto Chivu per la cultura della vittoria. Andrò via prima io di lui"
- 09:38 Capello: "Chivu come me al Milan. Infortuni Napoli? Anche l'Inter..."
- 09:24 Pagelle CdS - Chivu da 10, che gestione. Sorpresa Zielinski, l'uomo in più
- 09:10 Adani: "Inter con merito, doveva fare di più il Milan. Champions? Ecco cosa manca"
- 08:56 Pagelle GdS - Thuram da applausi. Nel pagellone trionfano in tre: voto 10
- 08:42 Zanetti: "Conte, Inzaghi, Chivu: c'è una differenza. L'anno prossimo in fondo anche in Champions"
- 08:28 Marotta: "Scudetto forse insperato. Giocatori? Un nome su tutti"
- 08:14 Thuram: "Ecco cosa ci ha dato Chivu. Io re dei bomber? Credo che Lauti..."
- 08:00 Dopo un anno d'inverno, l'Inter ha ritrovato la sua primavera. Chivu può godersi il tempo 'perduto per la sua rosa'
- 03:08 videoDa Lautaro a Barella: i nerazzurri si affacciano in Piazza Duomo
- 02:04 videoL'Inter è campione d'Italia, Milano esplode: le immagini del corteo
- 00:43 videoInter in festa, i tifosi all'assalto di D'Ambrosio fuori da San Siro
- 00:40 Chivu a ITV: "Empatia e umanità, cerco di non ripetere gli errori dei miei tecnici"
- 00:36 Allo Sheraton San Siro la festa Scudetto. Ma alcuni giocatori si recheranno in Duomo
- 00:28 videoLa bolgia di piazza Duomo: al triplice fischio finale parte la festa
- 00:28 Dimarco a ITV: "Scudetto dedicato anche a chi mi dava per finito l'anno scorso"
- 00:24 La gioia di Chivu: "Vincere lo Scudetto è una maratona, ragazzi meravigliosi"
- 00:23 Marotta a ITV: "Chivu avrà una carriera luminosa e spero possa farla qui"
- 00:17 Kolarov (e lo staff) in conferenza: "Per giocare nell'Inter ci vuole qualità, ma la differenza la fanno gli uomini"
- 00:13 Calhanoglu a ITV: "Chivu ha creduto in me dopo tutti i casini estivi"
- 00:08 Chivu a DAZN: "Scritta una pagina importante di questa gloriosa società"
- 00:05 Scudetto all'Inter: arrivano i complimenti social di Napoli, Juve e Milan
- 00:03 Thuram a ITV: "Serata speciale. Una dedica? A mio fratello..."
- 00:00 INTERNA21ONALE. Lo scudetto più bello di sempre
- 23:58 Ausilio a Sky: "Abbiamo costruito una meraviglia, squadra fantastica"
- 23:57 Sucic a ITV: "Bastava un punto, ma volevamo lo Scudetto con una vittoria"
- 23:55 Inter-Parma, la moviola - Bonacina in controllo, giuste le letture nei gol
- 23:52 videoInter Campione d'Italia, Tramontana in estasi bacia la Coppa: "Non chiamatelo miracolo, ma capolavoro"
- 23:45 Ausilio a ITV: "Ora non ci fermiamo, è la mentalità del club"
- 23:45 Dimarco a Sky: "Sogno raggiunto tutti insieme dopo la delusione passata"
- 23:40 Zanetti a Sky: "Chivu ha grande passione. Lautaro? Doti immense"
- 23:38 Parma, Bernabé in conferenza: "Questa partita ci lascia l'amaro in bocca"