Il Barcellona sta affrontando più difficoltà del previsto nel suo inseguimento ad Alessandro Bastoni. Il difensore centrale dell'Inter, infatti, piace molto come noto al club catalano, ma le richieste dell'Inter rappresentano un forte freno alle velleità dei Culé. Qualora i catalani non riuscissero ad arrivare al nazionale azzurro, potrebbero virare su Evan Ndicka della Roma. Secondo Gianluca Di Marzio, che parla di questa situazione all'interno del suo podcast 'Buongiorno Di Marzio', al momento non risultano contatti ufficiali tra i club. La situazione resta dunque da monitorare nelle prossime settimane, con la Roma che osserva gli sviluppi attorno alla sua colonna difensiva. 

Sezione: News / Data: Lun 04 maggio 2026 alle 16:27
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.