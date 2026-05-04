Redattori, collaboratori e abbonati di FcInterNews. Tutti insieme per rendere omaggio a mister Chivu dopo la conquista del 21esimo scudetto. I messaggi più belli raccolti dopo la cavalcata tricolore.

Abbiamo voluto dedicare questo video interamente a Chivu. Per chi ci ha sempre creduto, per chi ha scelto di vivere questa incredibile stagione al nostro fianco. 

Il video
Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 04 maggio 2026 alle 15:00
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.