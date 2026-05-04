Continuano alla grande i festeggiamenti di Marcus Thuram, dopo la vittoria dello Scudetto. Dopo la diretta social di questo pomeriggio, l'attaccante ha continuato a festeggiare attraverso un post pubblicato su Instagram, che ha incendiato gli entusiasmi di tutti i tifosi interisti. “Adesso si balla…”. Una frecciata a Conte? Molti tifosi, sui social, l'hanno interpretata così. Sta di fatto che il post è condito da tante fotografie che ritraggono Tikus molto sorridente in vari momenti, dai festeggiamenti sul campo di ieri sera ai momenti più tranquilli. Conte disse: "E' chiaro, ora siamo in pista e si balla". Ma ora a ballare è Thuram e tutti i suoi compagni, insieme al grandissimo plotone di tifosi che stanno continuando a festeggiare per il ventunesimo Scudetto.