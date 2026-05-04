Al termine di Inter-Parma, che ha consegnato matematicamente in mano ai nerazzurri il loro 21esimo Scudetto, Lautaro Martinez ha risposto alle domande di Radio TV Serie A elogiando la forza del gruppo: "Siamo stati sempre tutti vicini, un compagno che giocava, un compagno che aspettava fuori, quello che era infortunato, nel bene e nel male siamo sempre riusciti a tirare fuori qualcosa in più e questa cosa ha fatto la differenza e ha riportato questo Scudetto, questo tricolore a casa nostra".

Poi una riflessione più personale che torna indietro negli anni: "Dal giorno 1 dal giorno che sono arrivato all'Inter tutti mi hanno trattato come se fossi nato qua e questo non è per nulla scontato. Perciò sin dai primi giorni ho dato sempre il massimo per questa maglia e continuerò a farlo finché avrò la possibilità. Sono contento, come ho detto prima abbiamo riportato ancora a casa nostra questo trofeo che l'anno scorso ci è sfuggito per poco".

Non mancano i complimenti per l'allenatore del 21esimo Scudetto, Cristian Chivu: "Ha significato tantissimo per noi, è stato aria nuova, ha significato personalità, carattere, perché il mister tiene tanto al gruppo e lo ha fatto vedere dal primo giorno in cui è arrivato".