Chivu: “Scudetto di gruppo, umanità e lavoro condiviso”

Dopo la vittoria del 21° Scudetto dell’Inter, l’allenatore Cristian Chivu ha commentato il trionfo ai microfoni di Inter TV, sottolineando il valore collettivo del successo ottenuto contro il Parma.

“Il merito è della società, dei ragazzi e dei tifosi. Io ho cercato solo di fare il mio meglio con lo staff, dando ai giocatori ciò di cui avevano bisogno”, ha spiegato il tecnico nerazzurro. “Abbiamo messo insieme lavoro, empatia e umanità, elementi fondamentali per creare un gruppo vincente”.

Chivu ha poi riflettuto sul proprio approccio alla guida della squadra: “Non so se sia stata una ventata d’aria fresca. So solo che da allenatore cerco di non ripetere gli errori vissuti in passato quando giocavo. Sono stato aiutato da uno staff straordinario, dalla società e soprattutto da giocatori che hanno messo sempre la faccia, con orgoglio e dignità”.