Mentre per la finale di Coppa Italia il tutto esaurito appare scritto da tempo, viaggia a velocità ben diversa la vendita dei biglietti per il primo round della sfida tra Lazio e Inter, in programma sabato 9 maggio. Lo riporta il Corriere dello Sport, evidenziando come il clima sia destinato ad essere quello che ha accompagnato la squadra di Maurizio Sarri per gran parte di questa stagione: non è nemmeno ipotesi remota che nel primo dei due incontri, tra i novemila biglietti venduti al momento, siano più i tifosi nerazzurri che quelli biancocelesti presenti sugli spalti dell'Olimpico, anche se pure da parte degli interisti non ci sarà una grandissima affluenza essendoci ancora oltre 2.000 posti dei 5.700 a disposizione per il settore ospiti.

Nel frattempo, il tifo nerazzurro ha pigiato sull'acceleratore anche per la gara che varrà la conquista della Coppa nazionale. È arrivata negli ultimi giorni una risposta importante, con l’esaurimento dei settori popolari: Curva Sud e Distinti Sud completamente sold out, mentre restano disponibili soltanto 440 posti in Monte Mario e 421 in Tribuna Tevere. Un dato che riduce ulteriormente il margine per la vendita libera prevista a partire da domani. I posti che verranno rimessi sul mercato saranno quindi pochi, con conseguente caccia spietata all'ultimo tagliando per non perdersi lo spettacolo.