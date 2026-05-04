Continua la festa su FcInterNews dopo la vittoria del 21esimo scudetto da parte dell'Inter. Tutte le emozioni di una serata indimenticabile, ma la stagione non è ancora finita. L'Inter di Chivu vuole anche la Coppa Italia.

Arrivano intanto importanti novità anche dal mercato. Bastoni viene blindato dalla dirigenza nerazzurra, Marotta fornisce qualche indizio di mercato, mentre Akanji è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. 

Appuntamento in diretta sui nostri canali Twitch (CLICCA QUI), Youtube e Facebook.

ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI)

Segui la diretta
Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 04 maggio 2026 alle 19:00
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
vedi letture
Raffaele Caruso
autore
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.