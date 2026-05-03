Strappa un pareggio l'Inter Under 23 nell'amichevole disputata ieri a porte chiuse allo stadio Bruno Benelli di Ravenna contro la locale formazione allenata da Andrea Mandorlini, attesa dai playoff per la promozione in Serie B. Giallorossi in vantaggio al quinto minuto con la rete di Joshua Tenkorang, con l'Inter che riesce a trovare il pareggio a sette minuti dal novantesimo con Jan Zuberek, abile a sfruttare l'assist di Thomas Matarrese dopo una gran giocata di Edoardo Rocca.

Il match ha dato occasione a mister Stefano Vecchi di far esordire diversi prospetti interessanti come Arturo Conti, Giovanni D'Agostino e Andrea Donato, oltre ai già citati Rocca e Matarrese. I giovani nerazzurri hanno ben figurato contro un avversario di spessore come la squadra romagnola.