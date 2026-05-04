Se c'è da festeggiare la vittoria di uno Scudetto per l'Inter, non si può non pensare a chi la squadra l'ha sempre difesa, a modo suo e con tanta ironia, in ogni situazione. Paolo Bonolis, noto conduttore televisivo e interista ampiamente dichiarato, parla a La Repubblica degli argomenti più caldi in casa nerazzurra, a partire dal grande protagonista di queste ore, Cristian Chivu: "Ho sempre creduto in lui. L’avevo conosciuto di persona nel lungo viaggio in macchina di ritorno da Istanbul insieme a Zanetti dopo la finale contro il Manchester City. Soprattutto è una brava persona. Secondo: scegliere un giovane come lui nasceva da una scelta precisa. Uno con il suo passato, il calcio lo conosce di sicuro. E a noi serviva uno che avesse grande credibilità nel recuperare il rapporto con i giocatori. Ha funzionato, era davvero così e non era semplice. Dopo Monaco, dopo le polemiche al Mondiale per Club, la squadra poteva sprofondare".
Poteva sprofondare proprio per la diatriba tra due leader come Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu: "E invece Chivu si mette al lavoro e ricompone. Soprattutto con quei due. Ma lei immagina due tipi umani più diversi? E però se non ci si metteva all’opera su quello, niente sarebbe servito. Chivu l’ha fatto, vincendo la sfida. E non solo ha convinto loro due, ma anche tutti gli altri: se alla fine si forma una vera mente alveare è merito tuo che hai saputo usare la tua credibilità con tutti quanti".
Ma qual è il segreto dell'allenatore romeno? "Chivu mi sembra uno che interpreta uno schema che funzionava fino a non molto tempo fa: prendere il calcio e forse anche la vita rispettandone la natura, i cicli, senza abbattersi o esaltarsi troppo, mai. Oggi, in questo bellissimo mondo social, o è trionfo o è tragedia".
Bonolis si fa un po' più serio quando torna sul trattamento riservato a livello mediatico ad Alessandro Bastoni: "Il problema è stato creato dal mondo esterno. Dalla bestialità dell’accanimento che si è scatenato su un ragazzo che ha sbagliato una cosa che, prima o poi, sbagliano tutti. Se fosse successo a un giocatore di un’altra squadra magari lo avrei demolito di sarcasmo e sfottò: ma l’odio puro che si è riversato su di lui non sta né in cielo né in terra. Fino ad arrivare alla sensazione precisa che, se lui è d’accordo, probabilmente è meglio cederlo. Farebbe tutti contenti. Ma insisto, è una storia assurda".
Non si può non fare un riferimento a quello che sta accadendo nell'inchiesta sul sistema arbitrale e alla speranza di molti di vedere una nuova Calciopoli ma al contrario: "Quando non si vince, la tentazione del muoia Sansone coi filistei diventa irresistibile. Ci puntano in molti, certi media hanno bisogno di avvelenatori di pozzi, questi ultimi ci sguazzano. A me spiace, per loro. È chiaro che vivono male, dev’essere una vitaccia. Personalmente sto a quello che si sa finora. Una faida nell’ambiente degli arbitri. Succede ovunque, nei ministeri, nelle grandi aziende, ovunque. E cosa viene fuori? Che siamo la squadra più imbelle del mondo, diciamo così: ci sceglievamo gli arbitri che poi ci davano contro".
Una battuta sulle difficoltà dell'Inter negli scontri diretti, che però non le hanno impedito di festeggiare lo Scudetto: "Quello denota la nostra indole di squadra generosa. Abbiamo la cesta con le caramelle, ne abbiamo lasciata qualcuna anche agli altri".
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 15:53 Gianfelice Facchetti: "Mio padre avrebbe apprezzato le doti di Chivu"
- 15:42 Bookies - L'Inter punta la doppietta nel 2027: nerazzurri favoriti in quota
- 15:30 MD - Bastoni continua ad aspettare il Barça. Che però ha altre priorità
- 15:19 Scudetto Inter, da oggi sul tetto della sede compare la scritta 'Campioni'
- 15:09 Cattelan: "Questo è uno dei miei Scudetti preferiti, ecco il motivo"
- 15:00 GRAZIE MISTER CHIVU! FcInterNews rende omaggio all'artefice del 21° SCUDETTO: i MESSAGGI più BELLI
- 14:52 Condò: "Due finali di Champions risultato anche superiore agli Scudetti"
- 14:42 La Curva Nord della Lazio: "Sabato noi e gli ultras Inter fuori dallo stadio"
- 14:33 Adani: "L'Inter merita lo Scudetto perché ha giocato sempre per vincere"
- 14:22 Inter tricolore, festeggia anche il presidente della FIFA Infantino: "Amala"
- 14:13 Bonolis: "Dopo Monaco la squadra poteva sprofondare. Chivu brava persona"
- 14:03 Cambiaso: "Inter squadra killer, è la differenza tra chi vince e chi deve lottare"
- 13:50 Parma, Cuesta: "Giusta la felicità interista. Ma volevamo essere felici noi"
- 13:40 Vieri: "Chivu, bravi Marotta e Ausilio. In Coppa Italia sarà un'Inter affamata"
- 13:31 Ranocchia: "Il primo mattoncino con Spalletti, Chivu la figura giusta per proseguire"
- 13:20 Angolo Tattico di Inter-Parma - Akanji imposta, Strefezza sfugge ai radar
- 13:11 Inter, lo Scudetto vale 20 milioni. Ma è la base per molti altri
- 13:00 Materazzi celebra lo Scudetto: "È tornato al proprio posto"
- 12:58 Sport - Barcellona deluso da Bastoni: sperava nella sponda
- 12:50 Il Podcast di FcIN - Inter-Parma 2-0, l'analisi di Andrea Bosio: campioni d'Italia!
- 12:40 Lazio-Inter di Serie A, più interisti che laziali sugli spalti? E per la finale...
- 12:29 Dimarco e la cabeza: "Per qualcuno era game over, per noi una nuova partita"
- 12:19 Ausilio chiude la porta: "Bastoni capitale dell'Inter, vogliamo tenercelo stretto"
- 12:10 Marcus Thuram come Kobe Bryant: "Lo Scudetto è tornato a casa"
- 12:05 FcInterNews festeggia il 21esimo scudetto con Tacchettee: scopri la collezione dedicata
- 12:00 videoINTER, TE LO MERITI TUTTO! Lo SCUDETTO più inatteso: il MOMENTO della SVOLTA e il GOL del TITOLO
- 11:50 Tronchetti Provera: "Chivu due volte bravo. Arbitri? Nessun timore"
- 11:40 GdS - Verso il doppio Lazio-Inter: Luis Henrique ok, Lautaro non del tutto
- 11:30 Pagelle TS - In tre si meritano 10. Sommer "umano", Zielinski spicca il volo
- 11:16 Altobelli: "Mai avuto un compagno come Dimarco. Statua a Marotta e Ausilio"
- 11:10 Bastoni a cuore aperto: "Non sono mai stato solo. Questo Scudetto vale di più"
- 11:02 Bergomi: "Chivu ti entra nel cuore. Con la Roma si è capito che..."
- 10:55 Repubblica - Giorgio Schenone ascoltato nei prossimi giorni in Procura
- 10:48 Lautaro: "Finché potrò darò sempre il massimo per questa maglia"
- 10:34 Thuram: "Ora la Coppa Italia. Se andiamo in finale è per vincere"
- 10:20 Zanetti: "Chivu un fratello, il segreto è stato la cultura del lavoro"
- 10:12 Ancora Marotta: "Ci servono innesti italiani nuovi. Fabregas? Faccio chiarezza"
- 10:06 Ausilio: "Sul mercato faremo qualcosa, bisogna investire per migliorare"
- 09:52 Marotta: "Scelto Chivu per la cultura della vittoria. Andrò via prima io di lui"
- 09:38 Capello: "Chivu come me al Milan. Infortuni Napoli? Anche l'Inter..."
- 09:24 Pagelle CdS - Chivu da 10, che gestione. Sorpresa Zielinski, l'uomo in più
- 09:10 Adani: "Inter con merito, doveva fare di più il Milan. Champions? Ecco cosa manca"
- 08:56 Pagelle GdS - Thuram da applausi. Nel pagellone trionfano in tre: voto 10
- 08:42 Zanetti: "Conte, Inzaghi, Chivu: c'è una differenza. L'anno prossimo in fondo anche in Champions"
- 08:28 Marotta: "Scudetto forse insperato. Giocatori? Un nome su tutti"
- 08:14 Thuram: "Ecco cosa ci ha dato Chivu. Io re dei bomber? Credo che Lauti..."
- 08:00 Dopo un anno d'inverno, l'Inter ha ritrovato la sua primavera. Chivu può godersi il tempo 'perduto per la sua rosa'
- 03:08 videoDa Lautaro a Barella: i nerazzurri si affacciano in Piazza Duomo
- 02:04 videoL'Inter è campione d'Italia, Milano esplode: le immagini del corteo
- 00:43 videoInter in festa, i tifosi all'assalto di D'Ambrosio fuori da San Siro
- 00:40 Chivu a ITV: "Empatia e umanità, cerco di non ripetere gli errori dei miei tecnici"
- 00:36 Allo Sheraton San Siro la festa Scudetto. Ma alcuni giocatori si recheranno in Duomo
- 00:28 videoLa bolgia di piazza Duomo: al triplice fischio finale parte la festa
- 00:28 Dimarco a ITV: "Scudetto dedicato anche a chi mi dava per finito l'anno scorso"
- 00:24 La gioia di Chivu: "Vincere lo Scudetto è una maratona, ragazzi meravigliosi"
- 00:23 Marotta a ITV: "Chivu avrà una carriera luminosa e spero possa farla qui"
- 00:17 Kolarov (e lo staff) in conferenza: "Per giocare nell'Inter ci vuole qualità, ma la differenza la fanno gli uomini"
- 00:13 Calhanoglu a ITV: "Chivu ha creduto in me dopo tutti i casini estivi"
- 00:08 Chivu a DAZN: "Scritta una pagina importante di questa gloriosa società"
- 00:05 Scudetto all'Inter: arrivano i complimenti social di Napoli, Juve e Milan
- 00:03 Thuram a ITV: "Serata speciale. Una dedica? A mio fratello..."
- 00:00 INTERNA21ONALE. Lo scudetto più bello di sempre
- 23:58 Ausilio a Sky: "Abbiamo costruito una meraviglia, squadra fantastica"
- 23:57 Sucic a ITV: "Bastava un punto, ma volevamo lo Scudetto con una vittoria"
- 23:55 Inter-Parma, la moviola - Bonacina in controllo, giuste le letture nei gol
- 23:52 videoInter Campione d'Italia, Tramontana in estasi bacia la Coppa: "Non chiamatelo miracolo, ma capolavoro"
- 23:45 Ausilio a ITV: "Ora non ci fermiamo, è la mentalità del club"
- 23:45 Dimarco a Sky: "Sogno raggiunto tutti insieme dopo la delusione passata"
- 23:40 Zanetti a Sky: "Chivu ha grande passione. Lautaro? Doti immense"
- 23:38 Parma, Bernabé in conferenza: "Questa partita ci lascia l'amaro in bocca"