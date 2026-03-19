Missione compiuta per la Fiorentina, qualificata ai quarti di finale di Conference League dopo l'ottavo di ritorno giocato questa sera in Polonia. I viola, avversari dell'Inter domenica in campionato, strappano il biglietto per il prossimo vincendo 2-1 in trasferta contro il Rakow dopo il 2-1 del match d'andata giocato al Franchi: decisive le reti di Ndour e Pongracic che annullano l'iniziale vantaggio di Struski.

Sezione: L'avversario / Data: Gio 19 marzo 2026 alle 20:45
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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