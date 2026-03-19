Risalgono a ieri le dichiarazioni del ct della Nazionale della Costa d’Avorio che aveva annunciato la scelta dell’attaccante dell’Inter, Ange Bonny, di sposare la causa ivoriana. A quanto pare però le cose non stanno esattamente come le ha descritte Émerse Faé, vittima di un errore di trascrizione quindi di interpretazione delle sue parole come ha chiarito la Federazione calcistica ivoriana (FIF).

"Nella sua dichiarazione, Emerse Faé ha fatto riferimento a un processo di riflessione in corso, comune a molti giocatori con doppia cittadinanza: 'Aveva dei dubbi, come qualsiasi giocatore con doppia cittadinanza. Abbiamo parlato con lui per presentargli il nostro progetto, la nostra visione e i nostri metodi di lavoro. Oggi i suoi dubbi si sono dissipati, ma il processo di riflessione continua'. Queste dichiarazioni si inseriscono in un processo di dialogo e supporto e non devono essere interpretate come l'annuncio di una decisione definitiva. La Federazione ribadisce che qualsiasi decisione ufficiale in merito all'impegno internazionale di Ange Yohan Bonny sarà oggetto di una comunicazione formale, a tempo debito" si legge nella nota diramata dalla FIF.