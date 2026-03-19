La buona notizie è che Hakan Calhanoglu tornerà probabilmente titolare a Firenze domenica sera dopo essere tornato a lavorare in gruppo questa settimana. La notizia meno buona riguarda il futuro, che potrebbe separare il turco dai nerazzurri dopo 5 anni di collaborazione molto proficua. Il contratto del numero 20 scadrà infatti il 30 giugno 2027 e in questo momento sia sponda giocatore sia sponda società, come sostiene la Gazzetta dello Sport, sono in corso riflessioni in merito all'eventuale rinnovo. Sia perché il Galatasaray tornerà alla carica in estate, sia perché ci si chiede se sia il caso di trattenere Calha. I motivi sono essenzialmente due: gli 11 milioni lordi di ingaggio (terzo più pagato in rosa dopo Lautaro Martinez e Nicolò Barella) e gli scricchiolii fisici emersi in questa stagione, in cui il centrocampista ha già saltato 13 partite per problemi di varia natura.

A questi aspetti si accompagna la crescita nello stesso ruolo di Piotr Zielinski, che si è dimostrato più affidabile dal punto di vista fisico al punto da essere più determinante del turco, nonostante i 9 gol messi a segno tra tutte le competizioni). Ma non c'è solo il polacco: nello stesso ruolo in estate dovrebbe rientrare alla base Aleksandar Stankovic, che affollerà ulteriormente il centrocampo.