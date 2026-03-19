La situazione del calcio italiano non è così drammatica come la descriviamo, l'anno scorso l'Inter ha eliminato il Bayern Monaco. Guardando i numeri, è evidente che alcune cose non vadano bene, è fattuale. In generale, nel nostro campionato giocano quasi tutte con la difesa a 3 in 70 metri , ovvio non ci sia né velocità né ritmo". Così Zvonimir Boban, analizzando per Sky Sport la crisi di risultati delle italiane in Europa in questa stagione.