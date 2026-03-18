L'Inter Primavera sfiora la rimonta contro il Benfica ma non basta: i quarti di finale finiscono 2-3 per i lusitani. In avvio l'Inter non ha sfigurato, prima del gol di Coletta al 26'. Mosconi ha avuto subito la chance per rimettere le cose a posto ma non ha trovato la porta. Nella ripresa il Benfica è andato avanti 0-2 con Freitas al 58', con Zouin che ha accorciato dopo pochi istanti dal suo ingreso in campo al 61'. I nerazzurri poi hanno spinto per il pari, con Iddrissou che si è divorato il 2-2 da solo davanti alla porta su un bel cross di Ballo. Nuovo doppio vantaggio ospite con Francisco Silva al 77', con la risposta di El Mahboubi all'88'. Nel finale l'Inter, al 91', ha nuovamente mancato di pochi centimetri il pari con una gran punizione di Marello. Per il secondo anno consecutivo l'Inter saluta la competizione ai quarti di finale ma il bilancio europeo è assolutamente positivo, nonostante la sconfitta di oggi contro una squadra di tutto rispetto. Resta ovviamente l'amaro in bocca perché, oggettivamente, la qualificazione era alla portata e i nerazzurri avrebbero meritato il pareggio. Prima occasione per reagire domenica, quando l'Inter ospiterà la Lazio in campionato.
IL TABELLINO
INTER-BENFICA 2-3
Marcatore: Coletta (26'), Freitas (58'), Zouin (61'), F.Silva (77'), El Mahboubi (88')
INTER (4-3-3): Taho; Marello, Mayé, Bovio, Ballo; Zarate (dall'81 La Torre), Cerpelletti, Venturini (dal 61' Zouin); Mancuso (dal 61' El Mahboubi), Iddrissou, Mosconi (dall'87' Kukulis).
A disposizione: Farronato, Nenna, Williamson, Jakirovic, Virtuani.
Allenatore: Benito Carbone
Ammonito: Cerpelletti (24'), Taho (77')
BENFICA (4-3-3): Ferreira; Neto, R.Silva, Oliveira, Banjaqui (dal 90'+2 Soares); Freitas, Quintas, Figueiredo (dal 74' Fernandes); Umeh (dal 90'+2 Parente), Cabral (dal 55' F.Silva), Coletta (dal 74' Neves).
A disposizione: Lopes, Soares, Furtado, Manuel, Ferreira.
Allenatore: Vitor Vinha
Ammonito: Cabral (16'), Freitas (79'), Quintas (90')
Arbitro: Oleksii Derevinskyi (Ucraina)
Assistenti: Myronov-Grushko
Quarto ufficiale: Antonio Rapuano
RIVIVI IL LIVE
17.54 - Finisce così. Dopo un recupero in cui non si è praticamente giocato, Benfica batte Inter 2-3.
90'+2 - Finisce i cambi il Benfica: esce Umah per Parente e Soares per Banjaquil.
90'+1 - Clamorosa punizione di Marello che sfiora il palo. Punizione battuta benissimo, che peccato!
90' - Ammonito Quintas per proteste. Quattro di recupero.
IL GOL - Marello mette un altro cross perfetto su punizione: El Mahboubi incorna sul secondo palo e accorcia!
88' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL DELL'INTER! EL MAHBOUBI! 2-3, Inter ancora viva!
87' - Esce Mosconi, entra Kukulis. Ultimo cambio per i nerazzurri.
81' - Entra La Torre per Zarate.
79' - Ammonito Silva per un fallo di gioco.
IL GOL - Grande filtrante di Fernandes per Banjaquil, che si presenta da solo davanti a Taho. Banjaquil sceglie l'extrapass e Silva fa gol a porta vuota. Ammonito Taho per proteste, che voleva un fuorigioco.
77' - Gol del Benfica: Francisco Silva e 1-3.
74' - Doppio cambio Benfica: escono Figueiredo e Coletta per Neves e Fernandes.
71' - Calcia da fuori Freitas: Taho blocca a terra il tiro centrale.
68' - Iddrissou se lo divora! Cross perfetto di Ballo, Iddrissou non si rende conto di essere completamente solo davanti a Ferreira e si lancia sulla sfera: l'attaccante nerazzurro non trova l'impatto con il pallone.
67' - Mayé a centimetri dal 2-2. Colpo di testa del francese, che sfiora appena sul cross di Marello su punizione, palla di poco fuori.
IL GOL - Gran contropiede spinto da Mosconi, che poi serve il compagno. Quando sembra aver perso l'attimo, Zouin calcia di sinistro sul primo palo. Ferreira battuto e partita riaperta!
61' - GOOOOOOOOOLLLLLLL DELL'INTER! ZOUIN, 1-2! Gli bastano 50 secondi!
61' - Carbone corre ai ripari. Fuori Mancuso e Venturini, dentro Zouin ed El Mahboubi. Due cambi decisamente offensivi.
IL GOL - Grande cross di Umeh, Freitas è solo in area e di testa batte Taho, che anche in questa occasione ha toccato senza riuscire a salvare i suoi.
58' - Gol del Benfica, Freitas raddoppia di testa.
55' - Cambio in attacco per il Benfica: esce Anisio Cabral, entra Francisco Silva.
55' - Grande chiusura di Bovio su Cabral, che in precedenza aveva lasciato sul posto Mayé.
46' - Freites si gira in area e incrocia in caduta: bravo Taho a distendersi e respingere la conclusione rasoterra.
17.03 - Fischia l'arbitro: si riparte! Non ci sono cambi.
17.03 - Entra ora il Benfica.
16.59 - Le squadre stanno tornando in campo per il secondo tempo. Inter già schierata, ancora attesa invece per il Benfica.
Primo tempo equilibrato al Konami Centre, con i portoghesi avanti di un gol grazie al colpo di testa di Coletta. L'Inter non ha giocato un brutto primo tempo, tenendo botta alle iniziative degli ospiti e facendosi vedere nella metà-campo offensiva. La squadra di Carbone è spesso arrivata nella trequarti avversaria e, subito dopo il gol, arrivato al 26', ha avuto una grande occasione. Mosconi purtroppo non ha trovato la porta a tu per tu con Ferreira al 28'. Nel secondo tempo i nerazzurri dovranno quindi cercare la rimonta.
16.45 - Finisce qui il primo tempo.
45' - Uno di recupero.
42' - Brutta palla persa dell'Inter e Cabral si lancia in uno contro zero con Taho: monumentale uscita del portiere nerazzurro che con i piedi salva tutto.
41' - Umeh ancora pericoloso su corner. In terzo tempo l'ala di Vinha non riesce a schiacciarla.
39' - Taho salva tutto! Palla persa in uscita di Mayé, il Benfica riparte da destra a sinistra e tira con Umeh. Il suo piattone era indirizzato verso il centro della porta, ma Ballo devia e la palla schizza verso il primo palo. Bravissimo Taho, che mette in corner.
32' - Rovesciata di Cabral che non prende potenza: Taho blocca senza problemi.
28' - Che occasione per Mosconi! L'esterno destro sfugge via alla difesa del Benfica e si presenta da solo davanti a Ferreira dalla destra. Mosconi opta per la conclusione sul primo palo, la palla sfiora il palo e finisce sull'esterno della rete.
IL GOL - Cross dalla destra di Banjaqui sugli sviluppi di rimessa laterale, Coletta si infila tra Bovio e Ballo e incorna senza saltare. Taho tocca ma non basta, avanti il Benfica con l'ex Roma.
26' - Gol di Coletta, 0-1 per il Benfica.
24' - Ammonito Cerpelletti per una situazione a gioco fermo con Figueiredo.
17' - Rui Silva prova il tiro da lontano: Taho in tuffo respinge in angolo la conclusione dalla distanza.
16' - Ammonito Cabral. Pestone di frustrazione dopo aver perso il duello con Mayé. Proprio sul francese l'intervento da ammonizione.
11' - Break di Mayé, che allarga per Mancuso. Il giocatore nerazzurro crossa rasoterra e Zarate svirgola con il sinistro. Venturini calcia poi ma trova l'opposizione dei difensori. Peccato per il brutto impatto con il pallone di Zarate: poteva essere una buona opportunità.
10' - Buon momento dell'Inter, che alza il baricentro e tiene lì il Benfica. I nerazzurri non riescono a creare però grandi occasioni.
4' - Accelerazione di Umeh, che brucia Ballo e crossa. Colpisce male Cabral, palla sul fondo.
1' - L'Inter attacca con Venturini. Destro dopo una transizione veloce e palla respinta. Zarate non riesce a spingere di testa verso la porta.
15.59 - Fischia il direttore di gara! E' iniziata la sfida tra Inter e Benfica!
15.53 - Squadre in campo, Inter in nerazzurro e Benfica in rosso. Divise tradizionali per entrambe le squadre.
Grande pomeriggio europeo per l'Inter Primavera di Benny Carbone, che ospita il Benfica nei quarti di finale di Youth League. Dopo l'impresa contro il Betis agli ottavi, i nerazzurri cercano un altro scalpo prestigioso contro i portoghesi, indubbiamente una delle favorite, se non la favorita assoluta, per la vittoria finale del torneo. I lusitani infatti hanno chiuso al secondo posto la League Phase, dietro al solo Chelsea, con 15 punti in 6 partite e una media di più di 4 gol a partita. Nella fase a eliminazione diretta si sono poi sbarazzati dello Slavia Praga e dell'AZ Alkmaar. Ora Inter e Benfica si giocano la chance di accedere alla Final Four di Losanna. Carbone sceglie il solito 4-3-3 con Mancuso nel tridente al fianco di Iddrissou e Mosconi. In difesa Mayé preferito a Jakirovic. Ecco le formazioni ufficiali, calcio d'inizio alle 16.00.
INTER (4-3-3): Taho; Marello, Mayé, Bovio, Ballo; Zarate (dall'81 La Torre), Cerpelletti, Venturini (dal 61' Zouin); Mancuso (dal 61' El Mahboubi), Iddrissou, Mosconi (dall'87' Kukulis).
A disposizione: Farronato, Nenna, Williamson, Jakirovic, Virtuani.
Allenatore: Benito Carbone
Ammonito: Cerpelletti (24'), Taho (77')
BENFICA (4-3-3): Ferreira; Neto, R.Silva, Oliveira, Banjaqui (dal 90'+2 Soares); Freitas, Quintas, Figueiredo (dal 74' Fernandes); Umeh (dal 90'+2 Parente), Cabral (dal 55' F.Silva), Coletta (dal 74' Neves).
A disposizione: Lopes, Soares, Furtado, Parente, Manuel, Ferreira.
Allenatore: Vitor Vinha
Ammonito: Cabral (16'), F.Silva (79'), Quintas (90')
Arbitro: Oleksii Derevinskyi (Ucraina)
Assistenti: Myronov-Grushko
Quarto ufficiale: Antonio Rapuano
Autore: Alessandro Savoldi
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