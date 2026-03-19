"Tre opzioni per ogni ruolo". Questo il criterio base che guiderà Didier Deschamps nella compilazione della lista definitiva dei convocati della Nazionale francese per il Mondiale 2026. "Bisognerà vedere se io e il mio staff riteniamo di poter gestire la situazione con 23, 24, 25 o 26 giocatori... Sono ancora aperto a ogni soluzione e sto valutando le mie opzioni - ha detto il ct dei Galletti in conferenza stampa -. Non ho tutte le informazioni. La rosa per i Mondiali verrà annunciata su TF1 la sera del 13 maggio. Quando si selezionano 23 giocatori, ce ne sono sempre alcuni che non giocano. Con 26, questo numero non dovrebbe diminuire. Non farò allenamenti 12 contro 12. Ci sono molti fattori da considerare. Anche se sono tutti bravi ragazzi, l'elemento umano è un fattore importante nelle mie decisioni".
A proposito dei giocatori selezionati per il tour negli USA, dove i Bleus sfideranno in amichevole Brasile e Colombia, Deschamps ha aggiunto: "Abbiamo sempre delle risposte a ogni ritiro, anche se abbiamo già qualche informazione sui giocatori. Dal punto di vista sportivo, questo tour non è l'ideale. Giocheremo giovedì e domenica, con giocatori che hanno appena giocato in Champions League. Ci sono partite importanti questo fine settimana e ci saranno dopo il ritiro. Con queste due partite, le sessioni di allenamento saranno ridotte. Ci concentreremo sull'essenziale. Brasile e Colombia ci daranno ulteriori risposte. Statisticamente, ci saranno molti giocatori in questa lista a maggio, anche se non dovremmo trarre conclusioni affrettate. Possono succedere molte cose in due mesi, spero non negative".
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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