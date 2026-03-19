Yann Bisseck può sperare ancora di partecipare al prossimo Mondiale con la Germania, nonostante l'ennesima esclusione dai convocati di Julian Nagelsmann per le sfide amichevoli con Svizzera e Ghana di fine marzo. A dirlo è proprio il selezionatore tedesco, parlando in conferenza stampa: "Per noi era importante che il nucleo della squadra rimanesse questo, poi volevamo anche valutare i giocatori che non conosciamo ancora molto bene in questa struttura e dare loro la possibilità di presentarsi - le sue parole -. Allo stesso tempo, coloro che non sono in questa lista hanno ancora la possibilità di entrare nella rosa per la Coppa del Mondo. Quella che vedete non è ancora la lista definitiva, anche se ci si avvicina".