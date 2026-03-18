Una bandiera dell'Argentina e un cuore azzurro vicino a uno bianco. Tomas Palacios sceglie tre emoticon, su Instagram, per festeggiare la prima chiamata nell'Albiceleste, il 31 marzo impegnata in amichevole contro il Guatemala, sulla strada verso il Mondiale 2026. Una bella soddisfazione per il difensore di proprietà dell'Inter che ha saputo guadagnarsi la fiducia del selezionatore grazie alle prestazioni sfoderate negli ultimi tre mesi con l'Estudiantes, club nel quale è approdato a gennaio in prestito con diritto di riscatto.