Incalzato dai cronisti, a margine del consiglio federale odierno, Gabriele Gravina ha parlato anche della spinosa questione arbitrale, dicendo la sua sulla possibile chiusura di 'Open VAR', il format di DAZN in cui i rappresentanti dell'AIA spiegano le decisioni prese dagli arbitri durante le giornate di Serie A: "Una criticità ha riguardato 'Open VA'R, che si sta prestando ad alcune speculazioni inopportune - le parole riportate da TMW -. Alcuni commenti hanno deviato lo scopo del progetto che era ispirato alla massima trasparenza e poteva essere strumento di formazione e informazione. Purtroppo ha generato strumentalizzazioni, con conseguenti tensioni".

A proposito della riforma degli arbitri, Gravina ha aggiunto: “La riforma arbitrale del PGMOL (Professional Game Match Officials Limited, l’ente privato che gestisce gli arbitri in Premier League, ndr) richiede più tempo, ma tutta la parte del professionismo e di una nuova struttura operativa è nostra intenzione farla partire dalla prossima. Sarà una forma light, ma non particolarmente light e poi si andrà avanti".