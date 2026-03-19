Il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta è intervenuto in videoconferenza alla tappa milanese di Motore Italia, il roadshow di Milano Finanza, soffermandosi sulla corsa scudetto e sul ruolo della squadra in classifica.

“Siamo la lepre da fermare, è la posizione più difficile - ha spiegato Marotta -. È più facile fare il cacciatore che inseguire. Noi siamo competitivi e convinti di potercela fare. Voglio trasmettere ottimismo alla squadra e ai nostri tifosi”, le poche parole rilasciate dal numero uno nerazzurro sulla lotta al vertice in Serie A.

Si è poi parlato dell'indiscrezione relativa a un derby tra RedBird e Oaktree per costituire una franchigia a Milano per Nba Europe, la nuova lega che l'associazione americana vuole lanciare nel vecchio continente dopo il 2027. "Pura ipotesi", ha assicurato Marotta. "Non ho aggiornamenti o elementi - ha aggiunto -, io rappresento l'Inter e questo riguarda la proprietà. Posso garantire che esiste un rapporto eccezionale tra RedBird e Oaktree. So che c'è un interesse di Oaktree per questo progetto, che la Nba vuole portare in Europa il loro spettacolo e che Milano è tra le città desinate".