Sarà Andrea Colombo l'arbitro di Fiorentina-Inter, la gara che chiude il programma della 30esima giornata di Serie A (domenica 22 marzo, con fischio d'inizio alle 20.45). Il fischietto della sezione di Como si avvarrà della collaborazione di Khaled Bahri e Pietro Dei Giudici, con Paride Tremolada che vestirà i panni di quarto ufficiale. In sala VAR, a Lissone, collegati con il Franchi di Firenze, ci saranno Fabio Maresca e Davide Massa

Sezione: Focus / Data: Gio 19 marzo 2026 alle 12:24
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.