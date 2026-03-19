Sarà Andrea Colombo l'arbitro di Fiorentina-Inter, la gara che chiude il programma della 30esima giornata di Serie A (domenica 22 marzo, con fischio d'inizio alle 20.45). Il fischietto della sezione di Como si avvarrà della collaborazione di Khaled Bahri e Pietro Dei Giudici, con Paride Tremolada che vestirà i panni di quarto ufficiale. In sala VAR, a Lissone, collegati con il Franchi di Firenze, ci saranno Fabio Maresca e Davide Massa.