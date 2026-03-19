Dopo aver conquistato il pass per i quarti di finale di Conference League, il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli si proietta verso i prossimi impegni in campionato, a cominciare dalla sfida contro l'Inter: "Più vinci, più fai risultati importanti ed è bello avere questa serenità - ha detto a Sky Sport. L’abbiamo cercata e dobbiamo rimanere con la testa a posto, sempre coi piedi nudi per terra. Questa leggerezza però ci deve essere. Ne approfitto, perché mi hanno detto che Piccoli mi pagava per dirlo, per ricordare che il gol era suo… Quando viene, io decido che viene, ma non credo che ce lo porti Arturo. Se non diciamo questo, Roberto è capace di dirlo, quindi lo ripeto. Pongracic è un ragazzo che da quando sono qua è cresciuto tantissimo, soprattutto nell’attenzione. Stasera ha fatto un gol che ha sorpreso anche me: sinceramente stavo guardando Piccoli che, per l’ennesima volta, era partito in fuorigioco e ho pensato 'speriamo che non gliel’abbiano annullato'. È stato più lucido di me".

Sull'Inter: "Questo è l’aspetto più delicato per noi. Anche stasera, giocare dopo due giorni un passaggio del turno su un campo che ti permetteva poco palleggio ti spegne tanta energia. Devo dire però che stiamo lavorando bene e stasera si è visto nel corso della partita: reagire vuol dire stare bene anche fisicamente. Adesso dobbiamo essere bravissimi a recuperare, perché incontriamo una squadra fortissima che per di più è fuori dalle coppe e ha avuto la settimana per preparare la gara. Penso che sarà una partita che ti darà stimoli importanti".