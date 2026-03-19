Seconda seduta a pieno ritmo ieri ad Appiano Gentile per Hakan Calhanoglu, che sembra finalmente essersi messo alle spalle anche l'ultimo problema fisico in ordine di tempo. Come riporta il Corriere dello Sport, quindi, a meno di ulteriori intoppi il centrocampista prenderà posto già tra i titolari di Fiorentina-Inter.

A seguito del ritorno in campo del regista turco, Piotr Zielinski lascerà il suo posto nel cuore della mediana ma non per accomodarsi in panchina, bensì per essere dirottato sul centrosinistra. 

Sezione: Rassegna / Data: Gio 19 marzo 2026 alle 09:52
Autore: FcInterNews Redazione
vedi letture