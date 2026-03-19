Sì è interrotta ai quarti di finale la cavalcata in Youth League dell'Inter Primavera, che ieri si è dovuta arrendere al Benfica. Un'eliminazione che ha generato un mix di sentimenti nel cuore di Benny Carbone, tecnico dei nerazzurrini: "Con la partita di ieri si chiude il nostro bellissimo percorso europeo - ha scritto su Instagram -. Tanta delusione, ma anche e soprattutto orgoglio per i tanti bellissimi momenti che abbiamo vissuto insieme. Da Amsterdam fino a ieri, ogni tappa di questo viaggio ci deve dare la consapevolezza per finire al meglio questa stagione. Con forza e determinazione, con l’orgoglio di quanto fatto fino ad adesso. Forza Inter!".