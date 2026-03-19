Il CT della Nazionale Under 19 Alberto Bollini ha scelto i 20 giocatori che da mercoledì 25 a martedì 31 marzo in Calabria (Catanzaro e Cosenza) proveranno ad approdare alla fase finale in programma in Galles dal 28 giugno all’11 luglio (passeranno solo le prime classificate di ogni girone della fase Elite).

Gli Azzurrini, campioni d’Europa di categoria nel 2023, sfideranno Ungheria, Slovacchia e Turchia, con esordio mercoledì 25 alle 17 al ‘Nicola Ceravolo’ contro gli ungheresi; il secondo impegno è in programma sabato 28, sempre alle ore 17, al ‘San Vito-Gigi Marulla’ contro gli slovacchi, prima di tornare a Catanzaro per il match di martedì 31 alle 15 contro i turchi. Di seguitl l'elenco dei convocati

Portieri: Alessandro Nunziante (Udinese), Tommaso Vannucchi (Cosenza);

Difensori: Matteo Cocchi (Inter), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Marco Leandri (Atalanta), Federico Nardin (Roma), Andrea Natali (Az Alkmaar), Luca Reggiani (Borussia Dortmund), Francesco Verde (Juventus), Mattia Marello (Inter);

Centrocampisti: Federico Coletta (Benfica), Christian Comotto (Spezia), Mattia Liberali (Catanzaro), Matteo Mantini (Grasshopper), Emanuele Sala (Milan), Federico Steffanoni (Atalanta);

Attaccanti: Filippo Galvagno (Cesena), Jamal Iddrissou (Inter), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Mattia Mosconi (Inter)

Sezione: Giovanili / Data: Gio 19 marzo 2026 alle 20:15
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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