Nel corso della lunga chiacchiera con Pollo Álvarez, Lautaro Martinez ha parlato anche del rapporto speciale che lo lega a Diego Alberto Milito, dal quale ha preso il testimone al Racing Avellaneda, per poi seguire le sue orme anche all'Inter: "Parlo tutte le settimane con Diego, una persona che è sempre stata presente all’inizio - racconta il Toro -. Mi ha anche scritto chiedendomi dell’infortunio".

Per l'attaccante dell'Inter, il Principe è molto in alto nella classifica dei bomber che hanno fatto la storia dell'Argentina: secondo posto, dietro al solo Gabriel Omar Batistuta. Sul gradino più basso del podio Lautaro ha messo se stesso, davanti a gente come Julian Alvarez, Hernan Crespo e Gonzalo Higuain.