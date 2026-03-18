Francesco Punzi, allenatore della Lazio Primavera, analizza l'ultima gara contro la Juventus ai canali ufficiali del club biancoceleste proiettandosi al prossimo impegno di campionato contro l'Inter: "È stato fondamentale riaprirla nella ripresa e mantenere la calma per non esporci a ripartenze. Poi c'è stato l'episodio del rigore. Era un momento di pressione, è un punto soddisfacente per come è arrivato. Allunghiamo a due i risultati utili consecutivi, ha dato forza alla vittoria di Bologna. Mancano otto partite, l'obiettivo salvezza è ancora lontano da raggiungere. Dobbiamo affrontare ogni partita come una finale, a cominciare dalla bella ma insidiosa partita contro l'Inter. Se vediamo la media della prima in classifica è bassissima, è inferiore ai due punti a partita".

Punzi aggiunge: "Le squadre sotto stanno camminando a una media peggiore di quello che ci aspettassimo. Mancano otto partite per consolidare la nostra posizione, partiremo da Milano, avremo una partita difficile. All'andata siamo riusciti a portar via la vittoria, parliamo di una squadra che ha qualità tecnica da vendere".